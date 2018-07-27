Жителя Челябинской области осудили за хищение средств маткапитала

По данным прокуратуры, мужчина с 2010 по 2013 годы входил в состав организованной преступной группы (уголовное дело в отношении других участников рассматривается в суде), похищавших бюджетные средства, которые предназначались владельцам материнского капитала. Обвиняемый разместил в СМИ объявление о выдаче под маткапитал денежных средств, обратившимся гражданам сообщал о необходимости заключения фиктивных сделок по получению займа в подконтрольных фирмах на покупку жилья, искал жилье, заключал фиктивные договоры купли-продажи с оформлением документов, отмечает надзорное ведомство. Далее граждане обращались в территориальный орган Пенсионного фонда РФ с заявлением о распоряжении денежными средствами маткапитала для погашения долга и уплату процентов по ранее заключенным мнимым договорам займа, уточняет прокуратура

После поступления денег на подконтрольные счета он убеждал потерпевших продать жилые помещения, возвращая им часть денет. Потерпевшими признаны более 60 человек из Курганской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей, ущерб составил более 13 миллионов рублей, добавляет прокуратура.

"Курганский городской суд вынес обвинительный приговор 37-летнему жителю Челябинской области… Суд признал его виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Он признан виновным в совершении более 40 преступлений, в том числе предусмотренных статьями «мошенничество», «покушение на мошенничество», «мошенничество при получении выплат», уточняется в сообщении.

В ходе предварительного расследования осужденный признал свою вину в полном объеме, дал показания о роли других соучастников преступной группы, добавляется в сообщении.