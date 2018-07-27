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СМИ: в Индии задержали подозреваемого в хранении наркотиков россиянина
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СМИ: в Индии задержали подозреваемого в хранении наркотиков россиянина 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов Индии задержали гражданина России по подозрению в хранении наркотиков. Об этом пишет газета The Times of India.
По данным издания, 32-летнего россиянина задержали во время рейда в районе населенного пункта Анджуна на севере Гоа. Отмечается, что у него изъяли около 1,9 г наркотического вещества. В полиции считают, что оно может быть кокаином.
Ранее сообщалось, что в США 25 человек, включая семерых россиян, обвинили в крупном мошенничестве с продажей автомобилей. Отмечалось, что в розыске оставались восемь человек, в том числе шестеро россиян.
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