СМИ: в Индии задержали подозреваемого в хранении наркотиков россиянина

По данным издания, 32-летнего россиянина задержали во время рейда в районе населенного пункта Анджуна на севере Гоа. Отмечается, что у него изъяли около 1,9 г наркотического вещества. В полиции считают, что оно может быть кокаином.