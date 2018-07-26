Дело об обмане дольщиков более чем на 7 млн рублей завели в Ростове-на-Дону

Уголовное дело по факту обмана дольщиков на общую сумму более 7 млн рублей возбуждено в Ростове-на-Дону.

Как сообщает пресс-служба прокуратура Ростовской области , дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) завели на застройщика пятиэтажного дома.

Факт преступления выявлен в ходе прокурорской проверки. Как установили сотрудники прокуратуры , задекларированный в качестве жилого многоквартирный дом фактически представляет собой незавершенный объект строительства.

Кроме того, по решению суда он признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.

Установлены девять потерпевших от незаконных действий застройщика, который ввел их в заблуждение относительно правомерности строительства и готовности объекта.