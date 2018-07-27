Застройщику в Гурьевске грозит до 10 лет тюрьмы

В деле обманутых дольщиков региона появились новые подробности. Прокуратура области инициировала уголовное преследование директора компании, занимавшейся строительством многоквартирного дома в Гурьевске. Об этом корреспонденту калининградских «Вестей» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным правоохранителей, еще до начала работ фирма привлекла от дольщиков около 32 миллионов рублей, однако возведение дома остановилась на этапе заливки фундамента. Своих квартир в городском округе до сих пор ожидают как минимум 37 человек. В отношении застройщика уже возбуждено уголовное дело, руководителю компании грозит до десяти лет лишения свободы.