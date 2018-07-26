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Арестован один из вероятных убийц XXXTentacion
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Арестован один из вероятных убийц XXXTentacion 

Газета.Ru 26 июля 2018
Фото: Brynn Anderson/AP
Один из подозреваемых в убийстве рэпера XXXTentacion (настоящее имя Джасей Онфрой) арестован в небольшом населенном пункте в штате Джорджия, сообщает The Independent.
Мужчину по имени Роберт Аллен поместили в тюрьму города Истмен. "Вероятно, он останавливался здесь у своей сестры", — поделился с прессой офицер полиции Джон Эдгар.
Аллен, который известен в криминальных кругах как "Большой Боб" и "Толстяк", был запечатлен камерой видеонаблюдения за минуты до того, как XXXTentacion был застрелен и ограблен.
Ранее 24-летнему Дедрику Уильямсу, 22-летнему Майклу Боутрайту, 20-летнему Трейвону Ньюсому и 22-летнему Роберту Аллену были предъявлены обвинения в вооруженном ограблении и убийстве рэпера. Ньюсома продолжают разыскивать.
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