В Гурьевском районе собутыльники украли у спящего знакомого ключи от квартиры и миллион рублей

В Гурьевском районе двое калининградцев украли из квартиры спящего собутыльника 13 тысяч евро, четыре тысячи злотых и 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Как выяснилось, 37-летний мужчина выпивал с малознакомыми людьми в одном из кафе. Когда он уснул, собутыльники вытащили из его кармана ключи от квартиры, открыли её и украли оттуда деньги. После этого злоумышленники подбросили ключи обратно в карман потерпевшему. Проснувшись, он ушёл домой, а пропажу денег обнаружил только спустя сутки.