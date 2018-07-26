В Гурьевском районе собутыльники украли у спящего знакомого ключи от квартиры и миллион рублей 

В Гурьевском районе двое калининградцев украли из квартиры спящего собутыльника 13 тысяч евро, четыре тысячи злотых и 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Как выяснилось, 37-летний мужчина выпивал с малознакомыми людьми в одном из кафе. Когда он уснул, собутыльники вытащили из его кармана ключи от квартиры, открыли её и украли оттуда деньги. После этого злоумышленники подбросили ключи обратно в карман потерпевшему. Проснувшись, он ушёл домой, а пропажу денег обнаружил только спустя сутки.
Мужчина обратился в правоохранительные органы. Полицейские установили личности и задержали подозреваемых. Ими оказались 24— и 26-летний ранее судимые жители Калининграда. Часть похищенных денег у них изъята. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 ("Кража, совершённая в особо крупном размере"). Максимальное наказание по данной статье — десять лет лишения свободы.