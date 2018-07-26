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Поющий жертвам «Маленькую страну» маньяк получил 19 лет
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Поющий жертвам «Маленькую страну» маньяк получил 19 лет 

Рамблер 26 июля 2018
Фото: кадр из видео ГУ МВД
В Перми маньяка-бисексуала, исполнявшего своим жертвам песню Наташи Королевой «Маленькая страна», приговорили к 19,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает издание v-kurse.ru.
30-летний уроженец Бурятии Александр Третьяков признан виновным в грабежах, разбое и убийстве.
Молодой человек знакомился с мужчинами и женщинами в пермских барах, представлялся музыкантом из Москвы, пел песни Наташи Королевой и напрашивался в гости. Дома у своих жертв он нападал на них, избивал и грабил. В октябре 2017 года он совершил убийство, забив жертву молотком.
Третьяков попытался скрыться в Бурятии, но его выдала любовь к Наташе Королевой. Молодой человек прятался в отдаленном селении, и пастухи, услышав его пение, позвонили в полицию.
«В колонии песни буду петь, Королеву, я всегда только ее пою», — заявил Третьяков после оглашения приговора.
Комментарии1  Ещё 4 источника 
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