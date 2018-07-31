Клиент с крысой в руках вымогал миллион у кафе

Клиент с крысой в руках вымогал 1 млн руб у кафе в Москве

Москве 32-летний приезжий принес в кафе крысу и стал вымогать 1 миллион рублей у заведения за причиненный моральный ущерб, мужчину задержали полицейские, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В полицию обратился генеральный директор одного из московских кафе. Девушка рассказала, что посетитель вымогает крупную сумму денег за нераспространение сведений, подрывающих деловую репутацию сети кафе.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Установлено, что молодой человек пришел в кафе с крысой и положил ее на стол, после чего заявил о том, что хочет получить компенсацию за причиненный моральный ущерб, ссылаясь на то, что животное было обнаружено им в кафе», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.