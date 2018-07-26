В Липецке женщина из зависти убила подругу и ее ребенка

Суд в Липецке приговорил 22-летнюю жительницу города Грязи к 18,5 годам колонии за убийство из зависти своей подруги и ее 3-летней дочери, сообщает в четверг региональное управление СК РФ

По данным следствия, вечером 28 октября 2017 года в квартире жилого дома по улице Катукова в Липецке было обнаружено тело 21-летней липчанки, а на балконе — ее трехлетней дочери с множественными ножевыми ранениями. Следователи выяснили, что погибшая проживала вместе с мужем, который в день убийства находился на работе, а накануне в гости к молодой семье из города Грязи приехала подруга женщины и осталась на ночь. После убийства она исчезла, взяв с собой документы и ноутбук.

Следствие возбудило дело об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, а также по статьям "похищение документов" и "кража". Максимальное наказание по этим статьям предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подозреваемую в убийстве задержали и заключили под стражу.

"Приговором суда виновной назначено наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Свою вину женщина на следствии признала полностью. "Следователю свои действия объяснила внезапно возникшей личной неприязнью к школьной подруге и завистью", — сообщает региональное управление СК.