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Пенсионер пригрозил взорвать салон связи из-за мобильника
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Московский пенсионер пригрозил взорвать салон связи за отказ принять мобильник обратно 

360tv.ru 26 июля 2018
Фото: РИА Новости
В Москве 72‐летний пенсионер захотел сдать купленный телефон обратно в салон связи, но получил отказ. Тогда мужчина пригрозил менеджеру взорвать здание, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 25 июля на Шереметьевской улице в ТЦ «Капитолий». В 12:24 на пульт дежурного поступило сообщение, что в салоне связи посетитель грозиться подорвать здание.
Как выяснили прибывшие на место стражи порядка, несколькими днями ранее пенсионер купил мобильный телефон. Однако мужчина не смог разобраться в гаджете и решил сдать мобильник. Поскольку закон запрещает сдавать и обменивать технически сложные устройства, если они исправны, клиенту было отказано.
Тогда мужчина начал кричать и сказал работникам, что «их всех надо взорвать». Отмечается, что по прибытии полиции конфликт был исчерпан. Тем не менее правоохранительные органы назначили доследственную проверку по факту случившегося.
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