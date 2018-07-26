Пенсионер пригрозил взорвать салон связи из-за мобильника

Московский пенсионер пригрозил взорвать салон связи за отказ принять мобильник обратно

Москве 72‐летний пенсионер захотел сдать купленный телефон обратно в салон связи, но получил отказ. Тогда мужчина пригрозил менеджеру взорвать здание, сообщил «360» источник в правоохранительных органах

Инцидент произошел 25 июля на Шереметьевской улице в ТЦ «Капитолий». В 12:24 на пульт дежурного поступило сообщение, что в салоне связи посетитель грозиться подорвать здание.

Как выяснили прибывшие на место стражи порядка, несколькими днями ранее пенсионер купил мобильный телефон. Однако мужчина не смог разобраться в гаджете и решил сдать мобильник. Поскольку закон запрещает сдавать и обменивать технически сложные устройства, если они исправны, клиенту было отказано.

Тогда мужчина начал кричать и сказал работникам, что «их всех надо взорвать». Отмечается, что по прибытии полиции конфликт был исчерпан. Тем не менее правоохранительные органы назначили доследственную проверку по факту случившегося.