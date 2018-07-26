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В киевском кафе произошла стрельба
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В Киеве в кафе произошла стрельба 

РИА Новости 26 июля 2018
Фото: РИА Новости
Конфликт со стрельбой произошел в кафе в центре Киева, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
"По словам администрации и посетителей заведения, между двумя компаниями произошел конфликт, в результате которого один из мужчин сделал несколько выстрелов… Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.
Сообщение о стрельбе поступило около 12.00 мск. Когда полицейские прибыли на место происшествия, все участники конфликтной ситуации уже сбежали из заведения.
В ведомстве отметили, что на месте происшествия эксперты нашли две стреляные гильзы и предмет, похожий на пистолет.
Правоохранители опрашивают свидетелей и изучают видео с камер наблюдения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство".
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