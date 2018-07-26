На Вологодчине полицейские задержали подозреваемого в незаконной ловле рыбы

Во время патрулирования Белого озера в Вашкинском районе сотрудники полиции задержали мужчину 1975 года рождения, который подозревается в незаконной ловле рыбы с использованием моторной лодки и ставных сетей.

На месте задержания оперативники изъяли у мужчины порядка 250 рыб различных пород, в том числе окунь, плотва, судак и чехонь, ущерб составляет порядка 16 тысяч рублей.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст.256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.