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На Вологодчине полицейские задержали подозреваемого в незаконной ловле рыбы
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На Вологодчине полицейские задержали подозреваемого в незаконной ловле рыбы 

Вологда.рф 26 июля 2018
Фото: Вологда.рф
Во время патрулирования Белого озера в Вашкинском районе сотрудники полиции задержали мужчину 1975 года рождения, который подозревается в незаконной ловле рыбы с использованием моторной лодки и ставных сетей.
На месте задержания оперативники изъяли у мужчины порядка 250 рыб различных пород, в том числе окунь, плотва, судак и чехонь, ущерб составляет порядка 16 тысяч рублей.
На данный момент сотрудники полиции проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст.256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
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