Взятку для полковника оценили в 5 лет строгого режима

Дело Шакро Молодого: полковник сел на пять лет

Бывший замначальника управления собственной безопасности СК Александр Ламонов получил пять лет колонии строгого режима. Такое решение 26 июля было вынесено в Мосгорсуде.

«Признать Ламонова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, назначить ему штраф в 32 млн рублей и лишить его специального звания полковник юстиции», — заявила судья.

Дело Ламонова было выделено в отдельное производство, так как он полностью признал свою вину и заключил сделку со следствием. Процесс проходил в закрытом режиме, без исследования доказательств и допроса свидетелей.

Прокуратура настаивала на том, чтобы экс-следователь получил шесть лет колонии строгого режима, лишился звания полковника юстиции и выплатил штраф размером 32 млн рублей (сумма полученной взятки).

Ламонова вместе с первым заместителем главы СК по Москве Денисом Никандровым и главой управления собственной безопасности СК РФ Михаилом Максименко задержали в июле 2016 года. Было возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ: «Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору». Никандров и Ламонов полностью признали свою вину, поэтому их дела рассматривались отдельно.

По данным ФСБ, они за взятку в $500 тыс. пообещали освободить криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец), являющегося соратником «вора в законе» Захарии Калашова ( Шакро Молодого ).

Вся история началась в декабре 2015 года с конфликта у столичного ресторана Elements. Его владелица Жанна Ким еще до 2015 года решила полностью изменить интерьер заведения. Для этого она наняла дизайнера Фатиму Мисикову

Ремонт затянулся, и это не понравилось Ким — женщина решила разорвать контракт с дизайнером. За это Мисикова потребовала от ресторатора выплатить неустойку размером 2 млн рублей.

Ким отказалась платить, и спустя несколько дней, 13 декабря, ей позвонил неизвестный мужчина — он представился адвокатом дизайнера. Женщина, не ожидая никаких неприятностей, пригласила его на встречу в свой ресторан на Рочдельской улице.

Вместо адвоката в заведение приехал криминальный авторитет Андрей Кочуйков по кличке Итальянец. Он и еще 11 сообщников стали требовать у Ким 8 млн рублей.

Испуганная женщина позвонила отставному офицеру КГБ Эдуарду Буданцеву и попросила его о помощи. В это время мужчина ехал домой с работы. Ким рассказала ему, что она уже вызвала полицию, однако вооруженные люди не уходят, и ей очень страшно.

«Она сказала, что ей угрожали вывезти ее и ее детей в багажнике, после чего я решил сам поехать в ресторан», — заявил Буданцев в суде.

Мужчина взял с собой Владимира Костриченко, вместе с которым он служил в правоохранительных органах

В результате в ресторане произошла перестрелка — в ней погибли два человека со стороны Итальянца, еще восемь получили ранения. Оставшихся членов его банды позже арестовали, им предъявили обвинение в вымогательстве в особо крупном размере.

Правоохранители выяснили, что Итальянец тесно связан с Шакро Молодым. Второй обратился к высокопоставленным сотрудникам СК — в том числе к подчиненному Ламонова Денису Богородецкому, с которого сняли обвинение в связи с деятельным раскаянием. Он попросил их за $500 тыс. переквалифицировать дело Итальянца и отпустить его на свободу.

В мае 2016 года Ламонов получил от Богородецкого обувную коробку с деньгами. Вечером 18 мая он передал ее Максименко в его служебной квартире.

«Я поставил пакет с коробкой на кухне, рядом с мусорным ведром», — рассказал позже полковник.

По словам Ламонова, он оставил себе $100 тыс. для распределения между Богородецким и еще одним следователем, которые оказали посреднические услуги.

ФСБ заявили, что в общей сложности Максименко требовал $5 млн за освобождение Итальянца.

Рассмотрение дела в отношении Максименко уже завершено. 20 апреля 2018 года Мосгорсуд признал Максименко виновным в получении двух взяток и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, штрафу в 165 млн рублей и лишению звания полковника юстиции.

Что касается Шакро Молодого, Итальянца и их подельников, то их отправили в колонию в конце марта текущего года — первого на девять лет и 10 месяцев, а второго — на восемь лет и 10 месяцев.

Еще один подозреваемый в этом деле — глава управления Следственного комитета России (СКР) по Москве Александр Дрыманов — был задержан в столице 16 июля.

На следующий день его арестовали на два месяца по подозрению в получении взяток.

По данным ФСБ, экс-руководитель столичного главка СК получил взятку размером $9 тыс. для смягчения обвинения Шакро Молодому и Итальянцу.

Дрыманов, в свою очередь, отказался признать себя виновным. Он заявил, что будет защищаться в суде без помощи юристов. По его словам, он достаточно «грамотный специалист», чтобы сделать это самостоятельно.