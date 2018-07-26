Суд Москвы рассмотрит уголовное дело о хищении 4 млн руб в сфере недвижимости

Столичные следователи направили в суд уголовное дело по факту хищения 4 миллионов рублей путем мошенничества в сфере недвижимости, сообщается на сайте ГУ МВД по городу Москве.

«Следственным управлением УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве окончено производством уголовное дело о хищении у потерпевшей 4 миллионов рублей под видом заключения договора уступки права требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов

Как установлено в ходе расследования, в 2014 году один из руководителей строительной организации заключил фиктивный договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома между указанной компанией и потерпевшей, направленный на передачу женщине права собственности на двухкомнатную квартиру.

Обвиняемый получил от потерпевшей денежные средства в размере 4 миллионов рублей, которые он не внес в кассу строительной фирмы, а распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей крупный материальный ущерб. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».