Ещё
Суд Москвы рассмотрит уголовное дело о хищении 4 млн руб в сфере недвижимости
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд Москвы рассмотрит уголовное дело о хищении 4 млн руб в сфере недвижимости 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Столичные следователи направили в суд уголовное дело по факту хищения 4 миллионов рублей путем мошенничества в сфере недвижимости, сообщается на сайте ГУ МВД по городу Москве.
«Следственным управлением УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве окончено производством уголовное дело о хищении у потерпевшей 4 миллионов рублей под видом заключения договора уступки права требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Как установлено в ходе расследования, в 2014 году один из руководителей строительной организации заключил фиктивный договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома между указанной компанией и потерпевшей, направленный на передачу женщине права собственности на двухкомнатную квартиру.
Обвиняемый получил от потерпевшей денежные средства в размере 4 миллионов рублей, которые он не внес в кассу строительной фирмы, а распорядился ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей крупный материальный ущерб. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».
В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Кузьминский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
РИАМО: последние новости
В Подмосковье за производство наркотиков задержали 4 человек Неизвестный избил мужчину в поезде на станции метро «Домодедовская» в Москве Суд обязал Жанну Булах выплатить ущерб подмосковным предприятиям
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР69
С Крымским мостом может произойти страшное398
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями154
Тест: Мужчина или женщина? Определите пол2
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия36
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:50
Лепс поразил горячим танцем в аэропорту
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение