Гендиректора НПО им Лавочкина арестовали

Суд арестовал гендиректора НПО им Лавочкина Лемешевского

"Ходатайство следователя удовлетворить — избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Он мотивировала свое решение тем, что при более мягкой мере пресечения обвиняемый сможет скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить улики или другим образом помешать расследованию.