Фигурант дела об афере в НПО им. Лавочкина скрылся

Один из фигурантов дела об афере в НПО им. Лавочкина скрылся

Один из фигурантов дела об афере в НПО Лавочкина, московский адвокат Игорь Третьяков , скрылся и объявлен в федеральный розыск, сообщается на сайте СК РФ.

Гендиректору этого крупного космического предприятия Сергею Лемешевскому , который одновременно является депутатом Мособлдумы, главе дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" Игорю Третьякову предъявлены обвинения.

"Адвокат Третьяков скрылся от следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск", — говорится в сообщении.

В ближайшее время на судебном заседании будет рассмотрено ходатайство об аресте обвиняемых. Всем им грозит до 10 лет колонии за мошенничество в особо крупном размере.