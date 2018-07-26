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Фигурант дела об афере в НПО им. Лавочкина скрылся
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Один из фигурантов дела об афере в НПО им. Лавочкина скрылся 

РИА Новости 26 июля 2018
Фото: РИА Новости
Один из фигурантов дела об афере в НПО Лавочкина, московский адвокат Игорь Третьяков, скрылся и объявлен в федеральный розыск, сообщается на сайте СК РФ.
Гендиректору этого крупного космического предприятия Сергею Лемешевскому, который одновременно является депутатом Мособлдумы, главе дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой и председателю адвокатской конторой "Третьяков и партнеры" Игорю Третьякову предъявлены обвинения.
"Адвокат Третьяков скрылся от следствия, в связи с чем объявлен в федеральный розыск", — говорится в сообщении.
В ближайшее время на судебном заседании будет рассмотрено ходатайство об аресте обвиняемых. Всем им грозит до 10 лет колонии за мошенничество в особо крупном размере.
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