Полицейские задержали в Тамбовской области мошенников, предлагавшиих аренду жилья на отдыхе

Установлено, что злоумышленники размещали «липовые» объявления об аренде домов в курортных городах. Они делали реальные фотографии жилья только не на курортах, а в родном регионе и все это размещали в сети Интернет. По предварительным данным, от рук мошенников пострадали более 100 жителей разных регионов России. В качестве задатка за аренду жилья граждане отправляли аферистам от 3 до 5 тысяч рублей.

Полицейскими изъята переписка и скриншоты объявлений из сети Интернет, а также банковские карты и сотовые телефоны злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».