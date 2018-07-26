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Полицейские задержали в Тамбовской области мошенников, предлагавшиих аренду жилья на отдыхе
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Полицейские задержали в Тамбовской области мошенников, предлагавшиих аренду жилья на отдыхе 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Тамбовской области задержаны двое граждан, проживающих в областном центре. Мужчины подозреваются в мошенничестве.
Установлено, что злоумышленники размещали «липовые» объявления об аренде домов в курортных городах. Они делали реальные фотографии жилья только не на курортах, а в родном регионе и все это размещали в сети Интернет. По предварительным данным, от рук мошенников пострадали более 100 жителей разных регионов России. В качестве задатка за аренду жилья граждане отправляли аферистам от 3 до 5 тысяч рублей.
Полицейскими изъята переписка и скриншоты объявлений из сети Интернет, а также банковские карты и сотовые телефоны злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
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