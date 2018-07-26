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Гражданин Азербайджана осужден на 10 лет за убийство на территории Подмосковья
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Гражданин Азербайджана осужден на 10 лет за убийство на территории Подмосковья 

РИАМО 1 час назад
За убийство своего земляка в декабре 2015 года гражданин Азербайджана осужден и приговорен к 10 годам 6 месяцам заключения на родине, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Московской области.
«Тридцатого декабря 2015 года гражданин Республики Азербайджан, находясь на территории Мытищинского района Московской области на почве личных неприязненных отношений совершил убийство своего земляка, нанеся ему два ножевых ранения», — говорится в сообщении.
После совершения преступления мужчина покинул территорию Российской Федерации и был объявлен в международный розыск. В 2016 году его задержали на родине правоохранительные органы Азербайджанской Республики.
Экстрадиция в Россию для проведения судебного следствия была невозможна в связи с положениями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, поскольку убийца является гражданином Азербайджана.
Уголовное дело было направлено в соответствующие органы Республики Азербайджан для дальнейшего разбирательства.
«Согласно информации азербайджанской стороны по результатам следствия и судебного рассмотрения уголовного дела приговором Гянджинского суда по тяжким преступлениям мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 120.1 (убийство) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики и приговорен к 10 годам 6 месяцам лишения свободы», — говорится в сообщении.
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