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В Зеленограде завели уголовное дело на хозяина «резиновой квартиры»
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В Зеленограде завели уголовное дело на хозяина «резиновой квартиры» 

Старое Крюково 35 минут назад
Фото: Старое Крюково
Житель района «Савёлки» привлечён к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию в своей квартире 32-ух граждан России.
Районные участковые полиции задержали 33-летнего жителя города, подозреваемого в фиктивной регистрации граждан в его квартире, расположенной в жилом корпусе 3-его района Зеленограда.
Проверка показала, что подозреваемый получал вознаграждение от зарегистрированных у него людей, которые не собирались проживать по месту временной прописки и подозреваемый знал об этом. Дознаватели районного ОМВД возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию по статье 322.2 уголовного кодекса России. Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей или осуждённый привлекается к принудительным работам на срок до трех лет. Максимальное наказание по статье-лишение свободы до трёх лет.
"К подозреваемому применили меру принуждения в виде обязательства о явке. "— сообщила пресс-служба УВД Зеленоградского округа.
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