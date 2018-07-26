В Зеленограде завели уголовное дело на хозяина «резиновой квартиры»

Житель района «Савёлки» привлечён к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию в своей квартире 32-ух граждан России

Районные участковые полиции задержали 33-летнего жителя города, подозреваемого в фиктивной регистрации граждан в его квартире, расположенной в жилом корпусе 3-его района Зеленограда.

Проверка показала, что подозреваемый получал вознаграждение от зарегистрированных у него людей, которые не собирались проживать по месту временной прописки и подозреваемый знал об этом. Дознаватели районного ОМВД возбудили уголовное дело за фиктивную регистрацию по статье 322.2 уголовного кодекса России. Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей или осуждённый привлекается к принудительным работам на срок до трех лет. Максимальное наказание по статье-лишение свободы до трёх лет.