Ещё
В Касимове мужчина напал с ножом на пенсионера и забрал 18 тысяч рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Касимове мужчина напал с ножом на пенсионера и забрал 18 тысяч рублей 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Касимовские полицейские раскрыли разбойное нападение на пенсионера, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился 64-летний житель города Касимова. Пенсионер сообщил, что в его квартире на него напал случайный знакомый.
АиФ Рязань: последние новости
Банде торговцев оружием из Скопина вынесли приговор Суд обязал «Детский мир» устранить нарушения правил пожарной безопасности Продолжает расти количество гражданских исков в рязанские суды
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С Крымским мостом может произойти страшное399
Раскрыто убийство в день матча Россия — Хорватия18
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги42
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип402
ЕС поддержал «Крымскую декларацию»125
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество
00:48
Полицейский спас человека от поезда в последнюю секунду
Происшествия
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
10:50
Блогер Никита Шалагинов умер от рака
Общество
00:21
Названы самые «дорогие» звезды Instagram
Шоу-бизнес
00:25
«Правый сектор» угрожает генералам ВСУ
Украина Армия
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение