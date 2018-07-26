Мобильные мошенники украли с карты жительницы Ижевска почти 73 тыс. рублей

Ижевск. Удмуртия . Почти 73 тыс. рублей похитили с банковской карты жительницы Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России городу.

Со слов 43-летней потерпевшей, ей на телефон пришло сообщение о том, что с ее банковской карты был осуществлен платеж на сумму почти 11 тыс. рублей за покупку на одном из Интернет-сайтов.

Женщина позвонила по указанному в сообщении номеру телефона. Ей ответил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что для того, чтобы подобного не повторялось нужно назвать номер банковской карты и код, указанный на ее обороте.

«Потерпевшая, поверив, собеседнику, назвала эти данные. После этого с ее карты было похищено почти 73 тыс. рублей. Женщина поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию», — говорится в сообщении.

Сейчас полиция проводит доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.