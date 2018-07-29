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В Оренбурге квартирант вынес бытовую технику из арендуемого жилья
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В Оренбурге квартирант вынес бытовую технику из арендуемого жилья 

АиФ-Оренбург 30 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Дзержинском районном суде Оренбурга рассматривается уголовное дело в отношении оренбуржца, который причинил значительный ущерб хозяину арендуемой квартиры. Обвиняемый снял жилье в аренду, прожив в нем больше месяца, он так и не заплатил хозяину. В квартире была бытовая техника. Мужчина решил скрыться от долгов, прихватив с собой телевизор и пылесос.
Как сообщили в Дзержинском районном суде, сейчас там решается вопрос о том, чтобы принять дело в производство. Дата первого заседания пока неизвестна.
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