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Оренбуржцам предлагают бесплатные экскурсии по историческому центру города
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Оренбуржцам предлагают бесплатные экскурсии по историческому центру города 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Оренбург готовится отметить свой 275-й день рождения. К этой дате администрация города и музей истории Оренбурга подготовили насыщенную культурную программу, сообщает мэрия. Одной из ее частей стали бесплатные экскурсии для жителей и гостей города.
Дважды в неделю можно пройтись по историческому центру города в сопровождении экскурсовода.
«Каждую пятницу с 18.00 до 19.00 и воскресенье с 11.00 до 12.00 мы приглашаем прогуляться по Набережной и Советской и узнать много интерсных фактов из истории Оренбурга», — рассказала заведующий научно-просветительским отделом Музея истории Оренбурга Ольга Вонсович.
Записаться на бесплатную экскурсию «Вперед, в прошлое… » можно по телефону 8 (3532) 77-67-25 или сделать это прямо в музее по адресу: Оренбург, ул. Набережная, 29.
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