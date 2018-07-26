По делу о пытках задержан седьмой подозреваемый

Ещё один подозреваемый задержан по делу об избиении заключённого в ярославской колонии

По делу об избиении заключённого в ярославской колонии №1 задержан ещё один подозреваемый. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Заволжского суда.

«Сегодня утром поступило в суд ходатайство об аресте. Через несколько минут начинается заседание по рассмотрению этого ходатайства в отношении ещё одного фигуранта дела, младшего инспектора ИК-1 Дмитрия Соловьёва», — сказали в суде.

Накануне суд на два месяца арестовал пятерых задержанных по делу об избиении заключённого.

20 июля были задержаны шесть сотрудников колонии.