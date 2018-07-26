По делу о пытках задержан седьмой подозреваемый

По делу об избиении заключённого в ярославской колонии №1 задержан ещё один подозреваемый. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Заволжского суда.
«Сегодня утром поступило в суд ходатайство об аресте. Через несколько минут начинается заседание по рассмотрению этого ходатайства в отношении ещё одного фигуранта дела, младшего инспектора ИК-1 Дмитрия Соловьёва», — сказали в суде.
Накануне суд на два месяца арестовал пятерых задержанных по делу об избиении заключённого.
20 июля были задержаны шесть сотрудников колонии.
По данным следствия, сотрудники УФСИН России на территории исправительной колонии №1, «действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применили насилие в отношении заключённого».