В Мегионе браконьеров поймали с сотнями килограммов «золотой» рыбы

Шестерых жителей Мегиона задержали по подозрению в незаконной добыче особо ценных видов рыбы. Им грозит до 3 лет лишения свободы.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, подозреваемых взяли с поличным. Они ловили рыбу на протяжении недели — во время нереста.

В ходе обысков в одном из гаражей оперативники обнаружили около 300 килограммов осетра сибирского (занесен в Красную книгу) и стерляди. Браконьеры планировали в дальнейшем продать добычу.

Злоумышленников отпустили под подписку о невыезде. Ранее двое из них уже привлекались к уголовной ответственности.