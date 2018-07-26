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В Мегионе браконьеров поймали с сотнями килограммов «золотой» рыбы
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В Мегионе браконьеров поймали с сотнями килограммов «золотой» рыбы 

Уралинформбюро 26 июля 2018
Фото: Уралинформбюро
Шестерых жителей Мегиона задержали по подозрению в незаконной добыче особо ценных видов рыбы. Им грозит до 3 лет лишения свободы.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, подозреваемых взяли с поличным. Они ловили рыбу на протяжении недели — во время нереста.
В ходе обысков в одном из гаражей оперативники обнаружили около 300 килограммов осетра сибирского (занесен в Красную книгу) и стерляди. Браконьеры планировали в дальнейшем продать добычу.
Злоумышленников отпустили под подписку о невыезде. Ранее двое из них уже привлекались к уголовной ответственности.
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