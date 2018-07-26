Раскрыта нарколаборатория в Подмосковье

ФСБ России пресекла в Подмосковье деятельность крупной лаборатории по производству синтетических наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности РФ на территории Московской области проведена операция по пресечению противоправной деятельности преступной группы, специализировавшейся на производстве синтетических наркотических средств в особо крупном размере", — сказали в ЦОС.
Ранее сотрудники ФСБ получили информацию о том, что на территории Московской области организована подпольная нарколаборатория по производству особо крупных партий синтетических наркотиков для продажи через интернет.
"С поличным задержаны четыре активных участника группы — граждане России, у которых обнаружено и изъято более 14 кг наркотического средства мефедрон, 20 литров жидкости, содержащей наркотические средства, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества", — рассказали в ФСБ.
По адресам их проживания в Москве обнаружено и изъято свыше 8 млн рублей, а в арендуемом ими гараже найдено не менее 5 кг марихуаны. Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело.