Раскрыта нарколаборатория в Подмосковье

ФСБ выявила в Подмосковье крупную лабораторию по производству наркотиков

ФСБ России пресекла в Подмосковье деятельность крупной лаборатории по производству синтетических наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности РФ на территории Московской области проведена операция по пресечению противоправной деятельности преступной группы, специализировавшейся на производстве синтетических наркотических средств в особо крупном размере", — сказали в ЦОС.

Ранее сотрудники ФСБ получили информацию о том, что на территории Московской области организована подпольная нарколаборатория по производству особо крупных партий синтетических наркотиков для продажи через интернет.

"С поличным задержаны четыре активных участника группы — граждане России, у которых обнаружено и изъято более 14 кг наркотического средства мефедрон, 20 литров жидкости, содержащей наркотические средства, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества", — рассказали в ФСБ.