Руководителя стройфирмы будут судить в Москве за обман женщины на 4 млн руб.

«Как установлено в ходе расследования, в 2014 г. один из руководителей строительной организации заключил фиктивный договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома между указанной компанией и потерпевшей, направленный на передачу женщине права собственности на двухкомнатную квартиру», — сказал собеседник агентства.