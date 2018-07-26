Ещё
Руководителя стройфирмы будут судить в Москве за обман женщины на 4 млн руб.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Руководителя стройфирмы будут судить в Москве за обман женщины на 4 млн руб. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичная полиция завершила расследование уголовного дела одного из руководителей строительной фирмы, обвиняемого в мошенничестве на сумму 4 млн руб., сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Юрий Титов.
«Как установлено в ходе расследования, в 2014 г. один из руководителей строительной организации заключил фиктивный договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома между указанной компанией и потерпевшей, направленный на передачу женщине права собственности на двухкомнатную квартиру», — сказал собеседник агентства.
Потерпевшая передала обвиняемому 4 млн руб., а тот не внес деньги в кассу компании, а присвоил себе. По данному факту против мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве. На данный момент дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кузьминский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Агентство «Москва»: последние новости
Пьяная москвичка вызвала домой полицию и напала на прибывших стражей порядка Суд продлил до 26 августа арест повредившему картину И.Репина в Третьяковской галерее Председатель Мосгорсуда заявила о низком качестве работы следственных ораганов в I полугодии 2018 г.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип389
Российских дачников ждет неприятный сюрприз120
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями11
Оружию «Судного дня» нашли ответ155
Москва ответила США на крымскую провокацию502
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение