Руководителя стройфирмы будут судить в Москве за обман женщины на 4 млн руб. 

Столичная полиция завершила расследование уголовного дела одного из руководителей строительной фирмы, обвиняемого в мошенничестве на сумму 4 млн руб., сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Юрий Титов.
«Как установлено в ходе расследования, в 2014 г. один из руководителей строительной организации заключил фиктивный договор уступки права требования по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома между указанной компанией и потерпевшей, направленный на передачу женщине права собственности на двухкомнатную квартиру», — сказал собеседник агентства.
Потерпевшая передала обвиняемому 4 млн руб., а тот не внес деньги в кассу компании, а присвоил себе. По данному факту против мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве. На данный момент дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кузьминский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.