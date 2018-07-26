В НПО Лавочкина прошли обыски

"Обыски проходили вчера. Поздно вечером они были задержаны, а сегодня их доставят в суд", — уточнил он.

Уголовное дело в отношении Лемешевского по статье "Мошенничество в особо крупном размере" возбудили в пятницу. Тогда же начались обыски в головном институте "Роскосмоса" — ЦНИИмаш

Гендиректору НПО грозит до десяти лет лишения свободы, сообщал ранее источник, знакомый с ходом расследования. Лемешевский подал заявление об увольнении со 2 августа. Исполняющим обязанности назначен замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.

Кроме того, накануне стало известно, что со 2 августа в отставку уходит руководитель еще одного крупного космического предприятия — НПО "Техномаш" Дмитрий Панов . Исполняющим обязанности гендиректора станет Владимир Власюк. Панову предложат продолжить работу на одном из предприятий ракетно-космической отрасли, сообщили в госкорпорации.

В "Роскосмосе" также заявили, что проведут дополнительные проверки в отношении руководителей предприятий отрасли.

Ситуация вокруг ЦНИИмаш

В пятницу в ЦНИИмаш — головном исследовательском институте "Роскосмоса" — прошли обыски в рамках дела о государственной измене. ФСБ считает, что из института "сливались" секретные данные о гиперзвуковых разработках. Обвинения уже предъявлены 74-летнему ученому Виктору Кудрявцеву , который, по мнению следствия, передал информацию одной из стран НАТО

Сколько всего людей проходит по уголовному делу, пока неясно, но скандал уже стоил должности директору исследовательско-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрию Пайсону. Он подал в отставку вскоре после того, как у него прошел обыск. Но по уголовному делу он, по данным госкорпорации, проходит как свидетель.

В понедельник в "Роскосмосе" уточнили, что дело о государственной измене в ЦНИИмаш касается событий пятилетней давности, а к руководству института у ФСБ вопросов нет.