Ещё
Неизвестный избил мужчину в поезде на станции метро «Домодедовская» в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестный избил мужчину в поезде на станции метро «Домодедовская» в Москве 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В вагоне поезда на станции «Домодедовская» Московского метрополитена избили пассажира, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
По его словам, мужчину госпитализировали с телесными повреждениями в одну из столичных больниц.
«Со слов пострадавшего, в вагоне поезда на станции метро «Домодедовская» неизвестный нанес ему побои», — сказал собеседник агентства.
Заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», добавил он.
Пьяный мужчина избил 5‑летнюю девочку в новой Москве >>
РИАМО: последние новости
МВД Подмосковья опровергло халатность участкового в Серпухове, где убили 5‑летнюю девочку В Подмосковье по подозрению в мошенничестве задержали экс‑замглавы МЧС Шлякова Пожар произошел в здании на юго‑востоке Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип389
Российских дачников ждет неприятный сюрприз120
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями11
Оружию «Судного дня» нашли ответ155
Москва ответила США на крымскую провокацию502
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение