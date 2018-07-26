Неизвестный избил мужчину в поезде на станции метро «Домодедовская» в Москве

По его словам, мужчину госпитализировали с телесными повреждениями в одну из столичных больниц.

«Со слов пострадавшего, в вагоне поезда на станции метро «Домодедовская» неизвестный нанес ему побои», — сказал собеседник агентства.

Заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», добавил он.