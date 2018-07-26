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В Москве разоблачили банду налетчиков
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В Москве разоблачили банду налетчиков 

РИА Новости 26 июля 2018
Фото: РИА Новости
Четырех человек задержали в Москве за совершение вооруженных нападений на граждан, изъято более тысячи боеприпасов, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
По версии следствия, с начала года предполагаемый главарь банды Аслуддин Калимулаев нашел ранее судимых помощников, чтобы с использованием огнестрельного оружия совершать разбойные нападения на граждан.
"Участники банды под руководством Калимулаева в указанный период совершили не менее трех особо тяжких преступлений с использованием огнестрельного оружия", — говорится в сообщении.
В частности, в январе вблизи дома на улице Летниковской банда напала на жителя Москвы, ранив его. Потерпевшему удалось укрыться в подъезд и обратиться за помощью. В июне на улице Гарибальди участники этой же банды совершили разбойное нападение на мужчину и похитили у него более 3,5 миллиона рублей.
"Трое участников банды задержаны, им предъявлено обвинение. Руководитель банды находится в медицинском учреждении, ему после получения разрешения врачей также будет предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях", — говорится в сообщении.
По данным ГУМВД России по Москве, задержанные — приезжие в возрасте от 29 до 52 лет. В ходе проведения обысков по местам жительства и задержания злоумышленников обнаружено и изъято более 20 предметов, конструктивно схожих с огнестрельным оружием, более одной тысячи боеприпасов, пять единиц автотранспорта.
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