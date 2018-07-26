В Соль-Илецком районе директор школы незаконно начисляла себе зарплату

Прокуратурой Соль-Илецкого района в выявлены нарушения при расходовании бюджетных средств директором одной из сельских школ.

Установлено, что в 2017 году бывший руководитель школы, используя свое служебное положение, указала ложные сведения о том, что она на полставки исполняла обязанности заместителя директора, чего на самом деле не было. Установлено, что подозреваемая получила доход в размере больше 100 тыс. рублей.

В отношении директора образовательного учреждения возбуждено уголовное дело о присвоении средств, совершенном с использованием служебного положения.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района, сообщает пресс-служба прокуратуры области.