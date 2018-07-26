Ещё
В Соль-Илецком районе директор школы незаконно начисляла себе зарплату
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружию «Судного дня» нашли ответ

В Соль-Илецком районе директор школы незаконно начисляла себе зарплату 

АиФ-Оренбург 38 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Прокуратурой Соль-Илецкого района в выявлены нарушения при расходовании бюджетных средств директором одной из сельских школ.
Установлено, что в 2017 году бывший руководитель школы, используя свое служебное положение, указала ложные сведения о том, что она на полставки исполняла обязанности заместителя директора, чего на самом деле не было. Установлено, что подозреваемая получила доход в размере больше 100 тыс. рублей.
В отношении директора образовательного учреждения возбуждено уголовное дело о присвоении средств, совершенном с использованием служебного положения.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
АиФ-Оренбург: последние новости
Облсуд перенес рассмотрение апелляции по делу Сергея Макеева Прокуратура: в Оренбуржье увеличилось число коррупционных преступлений Студент из Орска заплатит штраф за картинку с нацистской символикой
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип362
Москва ответила США на крымскую провокацию373
Российских дачников ждет неприятный сюрприз74
Оружию «Судного дня» нашли ответ48
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»215
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Другое
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение