Еще одно уголовное дело в космической отрасли 

В мошенничестве в особо крупном размере подозревают главу научно-производственного объединения имени Лавочкина. Это один из ведущих разработчиков космических аппаратов, ответственный, в том числе, за лунную программу. По данным пресс-службы Роскосмоса, Сергей Лемешевский пока не задержан, но уже подал в отставку. Еще одна подозреваемая — Екатерина Аверьянова, глава правовой дирекции НПО. По данным следствия, 300 миллионов рублей было похищено на предприятии при оплате юридических услуг, которых на самом деле не было.