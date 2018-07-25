Ещё
Еще одно уголовное дело в космической отрасли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружию «Судного дня» нашли ответ

Еще одно уголовное дело в космической отрасли 

Авторадио 11 часов назад
В мошенничестве в особо крупном размере подозревают главу научно-производственного объединения имени Лавочкина. Это один из ведущих разработчиков космических аппаратов, ответственный, в том числе, за лунную программу. По данным пресс-службы Роскосмоса, Сергей Лемешевский пока не задержан, но уже подал в отставку. Еще одна подозреваемая — Екатерина Аверьянова, глава правовой дирекции НПО. По данным следствия, 300 миллионов рублей было похищено на предприятии при оплате юридических услуг, которых на самом деле не было.
Авторадио: последние новости
Глава Росгвардии по Самарской области задержан за взятку Пятый из шести сотрудников исправительной колонии арестован по подозрению в пытках 2 дела в отношении высокопоставленных чиновников СКР рассматриваются в суде
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип362
Москва ответила США на крымскую провокацию374
Российских дачников ждет неприятный сюрприз74
Оружию «Судного дня» нашли ответ51
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»215
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Другое
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение