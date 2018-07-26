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Житель Омской области лишился депутатского мандата из-за покупки наркотиков
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Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружию «Судного дня» нашли ответ

Житель Омской области лишился депутатского мандата из-за покупки наркотиков 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
В сентябре 2017 года мужчина купил синтетический наркотик и был осужден за это на три года условно. Депутат сельского поселения в Москаленском районе снял с себя полномочия в связи с обращением прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В сентябре 2017 года он купил в Омске синтетический наркотик без цели продать его. Мужчину задержали, а после осудили на три года лишения свободы условно. В связи с судимостью представлять интересы граждан в органе местного самоуправления и быть депутатом по законодательству нельзя.
После рассмотрения обращения прокуратуры с мужчины сложили все депутатские полномочия.
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