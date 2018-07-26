Житель Омской области лишился депутатского мандата из-за покупки наркотиков

В сентябре 2017 года мужчина купил синтетический наркотик и был осужден за это на три года условно. Депутат сельского поселения в Москаленском районе снял с себя полномочия в связи с обращением прокуратуры . Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сентябре 2017 года он купил в Омске синтетический наркотик без цели продать его. Мужчину задержали, а после осудили на три года лишения свободы условно. В связи с судимостью представлять интересы граждан в органе местного самоуправления и быть депутатом по законодательству нельзя.

После рассмотрения обращения прокуратуры с мужчины сложили все депутатские полномочия.