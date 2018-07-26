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Мошенницы прикидывались соцработницами и грабили стариков в Иркутске
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Мошенницы прикидывались соцработницами и грабили стариков в Иркутске 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
Двух женщин, которые представлялись социальными работниками и грабили пенсионеров в Иркутске и нескольких других городах Сибири, задержали в Омске. Их жертвами в том числе стали ветераны труда и труженики тыла, сообщила 26 июля пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Несколько месяцев две женщины, 25 и 38 лет, приходили домой к пенсионерам и представлялись работниками социальной службы. Чтобы выяснить, где живут старики, они использовали различные базы данных, содержащие персональные данные, в том числе места жительства потенциальных жертв, их имена и фамилии, возраст и другие детали. Аферистки сообщали о прибавке к пенсии, срочной замене старых банкнот на новые или использовали иные уловки, чтобы выяснить, есть ли у пенсионеров сбережения и где они их хранят. Потом они, пользуясь ослабленным вниманием пострадавших, грабили их или меняли деньги на так называемые билеты банка приколов.
Преступниц задержали в одной из съемных квартир Омска. Во время обыска полицейские нашли многочисленные доказательства — парики, элементы грима, компьютерную технику, на которой содержались персональные данные людей различных госструктур и ведомств, телефонные и банковские карты, а также большое количество билетов банка приколов.
Предполагается, что женщины совершали преступления по всей Сибири, в том числе в Иркутске, Новосибирске, Красноярске, Омске и других городах. Предварительно, они украли у стариков более 1,5 млн рублей. Сейчас полиция разыскивает пострадавших, предполагается, что на уловки мошенниц попались десятки иркутян.
По данному факту следственной частью следственного управления МУ МВД России «Иркутское» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — Мошенничество. По ходатайству следствия суд избрал обеим фигуранткам меру пресечения в виде заключения под стражу.
Граждан, которые возможно пострадали от действий этих мошенниц, полиция просит обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону: 8 (3952) 21-68-05 или 02 (с мобильного 102).
Видео с сайта ГУ МВД России по Иркутской области
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