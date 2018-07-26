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Несколько незарегистрированных ружей обнаружили сотрудники ФСБ в Приморье
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Несколько незарегистрированных ружей обнаружили сотрудники ФСБ в Приморье 

Primpress 18 минут назад
Фото: Primpress
Оружие и боеприпасы обнаружили и изъяли из незаконного оборота сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в различных районах региона, сообщает PIRMPRESS со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
По словам молодого человека, оружие и патроны он нашел, поэтому никакого отношения к арсеналу не имеет. Действительно ли это, теперь будут выяснять сотрудники военного ведомства. После проверки будет принято правовое решение.
Также еще три ружья были изъяты в поселке Турий Рог.
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