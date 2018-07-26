Несколько незарегистрированных ружей обнаружили сотрудники ФСБ в Приморье

По словам молодого человека, оружие и патроны он нашел, поэтому никакого отношения к арсеналу не имеет. Действительно ли это, теперь будут выяснять сотрудники военного ведомства. После проверки будет принято правовое решение.

Также еще три ружья были изъяты в поселке Турий Рог.