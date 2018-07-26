Несколько незарегистрированных ружей обнаружили сотрудники ФСБ в Приморье 

Оружие и боеприпасы обнаружили и изъяли из незаконного оборота сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в различных районах региона, сообщает PIRMPRESS со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
По словам молодого человека, оружие и патроны он нашел, поэтому никакого отношения к арсеналу не имеет. Действительно ли это, теперь будут выяснять сотрудники военного ведомства. После проверки будет принято правовое решение.
Также еще три ружья были изъяты в поселке Турий Рог.