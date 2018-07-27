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Суд санкционировал арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна
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Суд санкционировал арест экс-президента Армении Роберта Кочаряна 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Роберт Кочарян, занимавший пост президента Армении с 1998 по 2008 год, должен быть арестован по обвинению насильственном свержении конституционного строя в 2008 году. Решение об этом принял суд общей юрисдикции Еревана.
Кочаряну был привлечен к ответственности в рамках расследования уголовного дела об убийствах на протестных акциях оппозиции 1 марта 2008 года, когда в столкновении митингующих с органами правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, а еще 230 человек обратились за помощью к медикам.
Как сообщает ТАСС, сам Кочарян не признал своей вины, а выдвинутые против него обвинения назвал «вендеттой и политическим преследованием».
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