Пятеро приморцев до смерти избили мужчину

Перед судом в Спасском районе предстанут пятеро местных жителей, которых обвиняют в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

Придя в квартиру, фигуранты не стали разбираться в ситуации и начали избивать «обидчиков». Одному из потерпевших удалось вырваться и убежать, в это же второй потерпевший остался в помещении.

Фигуранты нанесли множество ударов по телу потерпевшего, в том числе и табуретом.

В настоящее время прокурор района утвердил обвинительное заключение уголовного дела и отправил его в Спасский районный суд для рассмотрения по существу