Ещё
Пятеро приморцев до смерти избили мужчину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пятеро приморцев до смерти избили мужчину 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Перед судом в Спасском районе предстанут пятеро местных жителей, которых обвиняют в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Придя в квартиру, фигуранты не стали разбираться в ситуации и начали избивать «обидчиков». Одному из потерпевших удалось вырваться и убежать, в это же второй потерпевший остался в помещении.
Фигуранты нанесли множество ударов по телу потерпевшего, в том числе и табуретом.
В настоящее время прокурор района утвердил обвинительное заключение уголовного дела и отправил его в Спасский районный суд для рассмотрения по существу
Primpress: последние новости
Пьяный водитель избил сотрудника ГИБДД в Приморье Индивидуальный предприниматель давал займы под проценты в Приморье Во Владивостоке экс-начальник уголовного розыска решил обогатиться за счет знакомого
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип336
РФ умело парировала «Крымскую декларацию» США159
Российских дачников ждет неприятный сюрприз41
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»177
Маликов поразил сенсационным признанием о геях387
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Другое
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение