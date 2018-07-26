Пациент с самодельным ножом напал на врача в Иркутской области

Пациент напал с самодельным ножом на врача-отоларинголога поликлиники Нижнеудинской районной больницы. Происшествие произошло днем 25 июля в кабинете врача, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области

Нападавший ранил врача и находящуюся в кабинете старшую медицинскую сестру. Обоих женщин доставили в травматологическое отделение. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Сотрудники больницы, ставшие свидетелями случившегося, вызвали полицию. Нападавший на медработников мужчина задержан.