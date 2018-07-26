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Пациент с самодельным ножом напал на врача в Иркутской области
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Пациент с самодельным ножом напал на врача в Иркутской области 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Пациент напал с самодельным ножом на врача-отоларинголога поликлиники Нижнеудинской районной больницы. Происшествие произошло днем 25 июля в кабинете врача, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области.
Нападавший ранил врача и находящуюся в кабинете старшую медицинскую сестру. Обоих женщин доставили в травматологическое отделение. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Сотрудники больницы, ставшие свидетелями случившегося, вызвали полицию. Нападавший на медработников мужчина задержан.
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