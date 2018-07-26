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Уголовное дело в отношении Александра Ламонова
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Уголовное дело в отношении Александра Ламонова 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России Александр Ламонов, его руководитель Михаил Максименко и замруководителя Главного следственного управления СК России по Москве Денис Никандров были задержаны ФСБ в июле 2016 года в рамках расследования уголовного дела «вора в законе» Шакро Молодого.
19 июля 2016 года Лефортовский суд Москвы арестовал Александра Ламонова. В последующем срок его ареста неоднократно продлевался, в последний раз — до 13 сентября 2018 года.
26 июля 2016 года Александру Ламонову было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ ("получение взятки в особо крупном размере").
Дело в отношении сотрудников СК России было выделено из дела об организации преступного сообщества в отношении «вора в законе» Шакро Молодого.
Изначально полковнику Ламонову, генералу Никандрову, а также главе управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко вменялось получение от «вора в законе» Шакро Молодого 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого «авторитета» — Андрея Кочуйкова (Итальянец). Но спустя год расследования СУ ФСБ возбудило второе уголовное дело, из фабулы которого следовало, что офицерам за Итальянца было передано 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена Олега Шейхаметова.
После это следствие выделило в отдельное производство дело в отношении полковника Максименко с последней фабулой и направило его в суд, который приговорил его к 13 годам строгого режима за два эпизода взятки.
Дела в отношении Никандрова и Ламонова также были выделены в отдельные производства.
16 января 2018 года стало известно, что ФСБ прекратила уголовное преследование замглавы управления собственной безопасности СК полковника Александра Ламонова по делу о получении взятки от Захария Калашова, известного как «вор в законе» Шакро Молодой. При этом в отношении него продолжалось расследование дела о взятке за смягчение обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (известному также как Итальянец) и освобождение его из СИЗО.
Позднее стало известно, что Александр Ламонов заключил сделку со следствием по делу о получении взятки за освобождение «авторитета» Итальянца.
19 июля 2018 года Мосгорсуд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Ламонова. Дело рассматривалось в особом порядке, то есть с полным признанием вины подсудимым и без исследования доказательств.
Гособвинение попросило суд приговорить Ламонова к шести годам колонии строгого режима, лишить его звания полковника юстиции и взыскать штраф в размере суммы полученной взятки — около 32 миллионов рублей.
Мосгорсуд 26 июля 2018 года вынесет приговор Александру Ламонову.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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