Уголовное дело в отношении Александра Ламонова

19 июля 2016 года Лефортовский суд Москвы арестовал Александра Ламонова. В последующем срок его ареста неоднократно продлевался, в последний раз — до 13 сентября 2018 года.

26 июля 2016 года Александру Ламонову было предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ ("получение взятки в особо крупном размере").

Дело в отношении сотрудников СК России было выделено из дела об организации преступного сообщества в отношении «вора в законе» Шакро Молодого.

Изначально полковнику Ламонову, генералу Никандрову, а также главе управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко вменялось получение от «вора в законе» Шакро Молодого 500 тысяч евро за смягчение обвинения и освобождение из СИЗО другого «авторитета» — Андрея Кочуйкова (Итальянец). Но спустя год расследования СУ ФСБ возбудило второе уголовное дело, из фабулы которого следовало, что офицерам за Итальянца было передано 500 тысяч долларов, а не евро, и не от Шакро, а от бизнесмена Олега Шейхаметова

После это следствие выделило в отдельное производство дело в отношении полковника Максименко с последней фабулой и направило его в суд, который приговорил его к 13 годам строгого режима за два эпизода взятки.

Дела в отношении Никандрова и Ламонова также были выделены в отдельные производства.

16 января 2018 года стало известно, что ФСБ прекратила уголовное преследование замглавы управления собственной безопасности СК полковника Александра Ламонова по делу о получении взятки от Захария Калашова, известного как «вор в законе» Шакро Молодой. При этом в отношении него продолжалось расследование дела о взятке за смягчение обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (известному также как Итальянец) и освобождение его из СИЗО.

Позднее стало известно, что Александр Ламонов заключил сделку со следствием по делу о получении взятки за освобождение «авторитета» Итальянца.

19 июля 2018 года Мосгорсуд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Ламонова. Дело рассматривалось в особом порядке, то есть с полным признанием вины подсудимым и без исследования доказательств.

Гособвинение попросило суд приговорить Ламонова к шести годам колонии строгого режима, лишить его звания полковника юстиции и взыскать штраф в размере суммы полученной взятки — около 32 миллионов рублей.

Мосгорсуд 26 июля 2018 года вынесет приговор Александру Ламонову.