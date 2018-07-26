В Приморье организатор игорного бизнеса заплатил государству почти 400 миллионов рублей

Ленинский районный суд Владивостока взыскал в доход государства почти 400 миллионов рублей с организатора незаконной игорной деятельности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

Ранее, два года назад, этот же суд признал мужчину виновным в незаконной организации и проведении азартных игр, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере. Согласно приговору, фигурант в 2012 году организовал игорный бизнес с целью незаконного обогащения.

На территории края он законспирировал сеть игорных заведений под видом интернет-кафе, в качестве оборудования использовал аппаратные комплексы. Также был организован прием средств и выплата материальных призов с привлечением услуг операторов зала.

Обвиняемый не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его в апелляционном порядке. Однако судебная коллегия оставила решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения. Судебное решение вступило в силу.