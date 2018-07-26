Ещё
В Приморье организатор игорного бизнеса заплатил государству почти 400 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье организатор игорного бизнеса заплатил государству почти 400 миллионов рублей 

Primpress 35 минут назад
Фото: Primpress
Ленинский районный суд Владивостока взыскал в доход государства почти 400 миллионов рублей с организатора незаконной игорной деятельности, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Ранее, два года назад, этот же суд признал мужчину виновным в незаконной организации и проведении азартных игр, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере. Согласно приговору, фигурант в 2012 году организовал игорный бизнес с целью незаконного обогащения.
На территории края он законспирировал сеть игорных заведений под видом интернет-кафе, в качестве оборудования использовал аппаратные комплексы. Также был организован прием средств и выплата материальных призов с привлечением услуг операторов зала.
Обвиняемый не согласился с решением суда первой инстанции и обжаловал его в апелляционном порядке. Однако судебная коллегия оставила решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения. Судебное решение вступило в силу.
Primpress: последние новости
Индивидуальный предприниматель давал займы под проценты в Приморье Во Владивостоке экс-начальник уголовного розыска решил обогатиться за счет знакомого В Приморье сотрудники управляющей компании, используя служебное положение, похитили более 160 тысяч рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
В РФ построят новый мегамост21
Российских дачников ждет неприятный сюрприз12
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»142
Трамп передумал по поводу встречи с Путиным61
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
06:12
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Наука и техника
00:59
«Оскорбила Россию, ДНР, и ушла»
В мире Статьи
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение