Lexus стоимостью 5 млн руб. украли у безработной москвички на Украине

Вечером 24 июля в ОВД «Зябликово» обратилась безработная 35-летняя жительница столицы. «Женщина сообщила, что кто-то похитил ее автомобиль Lexus стоимостью 5 млн руб., оставленный в гараже в селе в Кировоградской области Украины», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту столичные полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также устанавливается местонахождение машины.