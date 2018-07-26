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Lexus стоимостью 5 млн руб. украли у безработной москвички на Украине
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Lexus стоимостью 5 млн руб. украли у безработной москвички на Украине 

Агентство «Москва» 1 час назад
Полиция проверяет информацию о краже автомобиля у москвички на территории Украины, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 24 июля в ОВД «Зябликово» обратилась безработная 35-летняя жительница столицы. «Женщина сообщила, что кто-то похитил ее автомобиль Lexus стоимостью 5 млн руб., оставленный в гараже в селе в Кировоградской области Украины», — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту столичные полицейские проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также устанавливается местонахождение машины.
Агентство «Москва»: последние новости
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