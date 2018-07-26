В Приморье оштрафован лжепотерпевший

Лесозаводске лжепотерпевший оштрафован за заведомо ложный донос, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

Лесозаводский районный суд вынес приговор местному жителю признав его виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

Мужчина был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но заявление о возбуждении уголовного дела по факту угона было написано.

Проведенная проверка показала, что сообщение о совершенном угоне было ложным. В связи с отсутствием события преступления якобы пострадавшей стороне было отказано в возбуждении уголовного дела.