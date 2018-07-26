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В Приморье оштрафован лжепотерпевший
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В Приморье оштрафован лжепотерпевший 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Лесозаводске лжепотерпевший оштрафован за заведомо ложный донос, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Лесозаводский районный суд вынес приговор местному жителю признав его виновным в заведомо ложном доносе о совершении преступления.
Мужчина был предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но заявление о возбуждении уголовного дела по факту угона было написано.
Проведенная проверка показала, что сообщение о совершенном угоне было ложным. В связи с отсутствием события преступления якобы пострадавшей стороне было отказано в возбуждении уголовного дела.
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