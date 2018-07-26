В США россиянина обвинили в контрабанде электроники

Обвиняемый приходится отцом 39-летнему Александру Бражникову, имеющему гражданство США, который в июле 2016 года был приговорен к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы за контрабанду электроники. Бражников-младший поставлял компоненты московской фирме своего отца, заявило следствие.

"Проживающий в Москве 72-летний Александр Бражников обвиняется в тайном сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью контрабанды товаров из США и сговоре в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA)", — говорится в заявлении.

Проживавший в Нью-Джерси уроженец Москвы, Бражников-младший был задержан еще в 2014 году. У него было конфисковано более 4 миллионов долларов, полученных от продажи электроники, и активы еще на 600 тысяч долларов. В общей сложности стоимость контрабандной электроники оценивалась в 65 миллионов долларов. Ему предъявили обвинения в отмывании денег, нарушении правил лицензии и в контрабанде. Позднее Бражников признал себя виновным в инкриминируемых преступлениях.