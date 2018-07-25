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Волгоградец пятью ударами по голове убил болеющего пастуха
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Волгоградец пятью ударами по голове убил болеющего пастуха 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Волгоградца, пятью ударами кулаком убившего пастуха, отправили в колонию строгого режима на восемь лет.
Мужчина пытался доказать, что его наемный рабочий упал и умер из-за приступа эпилепсии
— В 2014 году Алигаджи Магомедов из города Ленинск нанял рабочего, который должен был следить за домашним скотом, — уточнили в пресс — службе областного суда. — В прошлом году мужчины всерьез повздорили друг с другом. Магомедов пять раз ударил своего работника по голове — от полученных травм пастух умер на месте.
В суде Алигаджи Магомедов пытался преподнести историю в новом свете. Жители Ленинска заявил, что 29 июня зашел в дом и увидел на полу своего наемного рабочего. Мужчина тут же бросился на помощь, сделав ему искусственное дыхание и вызвав скорую помощь.
— Адвокат Алигаджи Магомедова добавил, что погибший страдал эпилепсией и мог упасть после приступа, — прокомментировали в пресс — службе областного суда. — Все слова жителя Волгоградской области опровергла судебно — медицинская экспертиза. Ленинский районный суд признал Алигаджи Магамедова виновным: по приговору он должен провести в колонии строгого режима восемь лет.
Не согласившись с таким вердиктом, защитник мужчины подал апелляцию. Областной суд согласился с мнением Ленинского районного суда и не изменил приговор.
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