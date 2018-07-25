Очевидцы: вооруженный ножом москвич напал на жену

В столице мужчина забаррикадировался в квартире вместе со своей женой. По информации Пятого канала, он угрожает ей ножом и грозится убить. Согласно предварительным данным, женщина успела позвонить дочери, которая живет в другом городе, и рассказать о случившемся.

После этого ее муж якобы выхватил телефон и связь прервалась, после чего дочь сообщила обо всем в экстренные службы. Подробности уточняются.

Ранее Пятый канал также сообщал, как нападение пьяного москвича с ножом на девушку возле клуба попало на видео.