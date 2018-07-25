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Очевидцы: вооруженный ножом москвич напал на жену
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Очевидцы: вооруженный ножом москвич напал на жену 

Пятый канал 46 минут назад
В столице мужчина забаррикадировался в квартире вместе со своей женой. По информации Пятого канала, он угрожает ей ножом и грозится убить. Согласно предварительным данным, женщина успела позвонить дочери, которая живет в другом городе, и рассказать о случившемся.
После этого ее муж якобы выхватил телефон и связь прервалась, после чего дочь сообщила обо всем в экстренные службы. Подробности уточняются.
Ранее Пятый канал также сообщал, как нападение пьяного москвича с ножом на девушку возле клуба попало на видео.
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