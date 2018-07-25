Более 30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы 25 июля

аэропорту Внуково задержаны 10 рейсов, а также три отменены.

Более 30 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах в среду, 25 июля.

По состоянию на 21:50 по московскому времени, согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания», в аэропорту Внуково задержаны 10 рейсов, а также три отменены. Вместе с тем, в воздушной гавани Домодедово задержаны четыре рейса и еще пять отменены.

В свою очередь, в аэропорту Шереметьево задержаны 10 вылетов.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО