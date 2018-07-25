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Более 30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы 25 июля
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Более 30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы 25 июля 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В аэропорту Внуково задержаны 10 рейсов, а также три отменены.
Более 30 рейсов задержаны и отменены в столичных аэропортах в среду, 25 июля.
По состоянию на 21:50 по московскому времени, согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания», в аэропорту Внуково задержаны 10 рейсов, а также три отменены. Вместе с тем, в воздушной гавани Домодедово задержаны четыре рейса и еще пять отменены.
В свою очередь, в аэропорту Шереметьево задержаны 10 вылетов.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
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