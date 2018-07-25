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Директора и главбуха «управляйки» в Приморье обвинили в хищении денег
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Директора и главбуха «управляйки» в Приморье обвинили в хищении денег 

Prim.News 1 час назад
Возбуждено уголовное дело.
Прокуратурой г. Спасск-Дальний утверждено обвинительное постановление по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения).
По версии следствия, преступления совершены в период, когда фигуранты занимали должности директора и главного бухгалтера в одной из управляющих компаний г. Спасска-Дальнего. Так, в целях хищения денежных средств, используя служебное положение, ими составлялись договоры подряда о выполнении определенных работ, которые ранее уже фактически были выполнены. Переведенные денежные средства в счет оплаты якобы выполненных работ они присваивали себе.
К примеру, один из таких договоров подряда касался работ, которые ранее уже были выполнены в рамках ремонта системы водоснабжения иной подрядной организацией.
Действуя подобным образом, фигурантам удалось похитить свыше 160 тыс. рублей.
Преступные деяния выявлены в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОЭБ и ПК МО МВД России «Спасский». В ходе расследования в обеспечительных целях на имущество бывшего директора управляющей компании наложен арест.
В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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