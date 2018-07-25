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Приморца осудили за ложный донос об угоне машины
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Приморца осудили за ложный донос об угоне машины 

Prim.News 1 час назад
Мужчину оштрафовали.
Лесозаводским районным судом вынесен приговор местному жителю, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).
По версии следствия, фигурант, не справившись с управлением своего автомобиля, совершил ДТП. В результате съезда в кювет транспортное средство получило механические повреждения.
Желая получить страховые выплаты, действуя из корыстных побуждений, водитель сообщил сотрудникам полиции, что принадлежащий ему автомобиль угнали неизвестные лица.
Так, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, он написал заявление о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ, которое было зарегистрировано в дежурной части МО МВД России «Лесозаводский.
В дальнейшем по данному заявлению проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что сообщение о совершенном угоне было ложным, в связи с чем дознавателем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления.
Признав лжепотерпевшего виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное штраф в размере 30 тыс. рублей.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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