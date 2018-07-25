В Ростове перед судом предстанет псевдобизнесмен, который фасовал дома красную икру

Предпринимателя могут осудить на два года колонии

Ростовчанин предстанет перед судом за продажу некачественной продукции. Предприимчивый мужчина купил 100 килограммов лососевой зернистой икры, и хранил её дома в ненадлежащих условиях. Потом он расфасовал игру в железные банки. Часть товара он успел продать до того, как его настигли полицейские.

— Ростовчанина обвиняют в производстве, хранении, перевозки в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей, — сообщила прокуратура Ростовской области

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

В мае в продаже краснокнижных осетров и икры уличили двух супругов-ростовчан. Они хранили дома более полутора тонн рыбы.