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В Ростове перед судом предстанет псевдобизнесмен, который фасовал дома красную икру
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В Ростове перед судом предстанет псевдобизнесмен, который фасовал дома красную икру 

161.ru 44 минуты назад
Фото: 161.ru
Предпринимателя могут осудить на два года колонии
Ростовчанин предстанет перед судом за продажу некачественной продукции. Предприимчивый мужчина купил 100 килограммов лососевой зернистой икры, и хранил её дома в ненадлежащих условиях. Потом он расфасовал игру в железные банки. Часть товара он успел продать до того, как его настигли полицейские.
— Ростовчанина обвиняют в производстве, хранении, перевозки в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей, — сообщила прокуратура Ростовской области.
Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
В мае в продаже краснокнижных осетров и икры уличили двух супругов-ростовчан. Они хранили дома более полутора тонн рыбы.
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