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Пьяная москвичка напала на патруль
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Пьяная москвичка вызвала домой полицию и напала на прибывших стражей порядка 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Москвичку в состоянии алкогольного опьянения задержали за нападение на двух сотрудников полиции, прибывших к ней домой по ее собственному вызову. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«В полицию позвонила 42-летняя женщина и сообщила, что в ее квартире в Стремянном пер., д. 16/18 хулиганит сожитель. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили, что заявительница находится в состоянии алкогольного опьянения. Во время разговора она начала вести себя агрессивно, а затем напала на двоих стражей правопорядка: нанесла удар в шею младшему лейтенанту полиции и оторвала погон сержанту полиции. После этого она была задержана», — рассказал собеседник агентства.
В результате полиция возбудила в отношении москвички уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.
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