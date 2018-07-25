Пьяная москвичка напала на патруль

Пьяная москвичка вызвала домой полицию и напала на прибывших стражей порядка

Москвичку в состоянии алкогольного опьянения задержали за нападение на двух сотрудников полиции, прибывших к ней домой по ее собственному вызову. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В полицию позвонила 42-летняя женщина и сообщила, что в ее квартире в Стремянном пер., д. 16/18 хулиганит сожитель. Прибывшие по вызову полицейские обнаружили, что заявительница находится в состоянии алкогольного опьянения. Во время разговора она начала вести себя агрессивно, а затем напала на двоих стражей правопорядка: нанесла удар в шею младшему лейтенанту полиции и оторвала погон сержанту полиции. После этого она была задержана», — рассказал собеседник агентства.

В результате полиция возбудила в отношении москвички уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.